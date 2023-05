Non rientra a casa Ricerche lungo il Po

È un giallo la scomparsa di un 38enne di origini albanesi residente a Santa Maria Maddalena. Tutto è cominciato nella tarda serata di sabato, quando la moglie ha chiamato i carabinieri perché l’uomo non era tornato a casa. A partire dalle 20 dell’altro ieri sono quindi iniziate le ricerche tra i territori di Santa Maria Maddalena e Pontelagoscuro, lungo il corso del Po. A coordinare le operazioni è la compagnia carabinieri di Castelmassa insieme ai vigili del fuoco, questi ultimi impegnati anche con l’utilizzo di un elicottero che ha sorvolato per tutta la giornata di domenica le acque del fiume. È intervenuta anche una squadra di sommozzatori per le ricerche in immersione. A supporto delle operazioni anche una squadra dei volontari del gruppo di Protezione civile Occhiobello e Stienta. A Santa Maria Maddalena, intanto, sono ore di apprensione per la famiglia e i conoscenti del 38enne. Anche il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi sta seguendo le ricerche. "Lo stanno cercando ed ancora non si hanno notizie certe – ha detto –, rimaniamo in attesa".

Mario Tosatti