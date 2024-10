Fabrizio Spanio, lavora per un ente di formazione, Irecoop, che si trova poco lontano da via Bologna. "In un’ora – racconta – il passaggio a livello si è abbassato per il passaggio dei treni per ben sei volte. Via Bologna è un’arteria cruciale, collega la provincia con la città e il centro. Non è possibile andare avanti con una situazione del genere. Con tutta sincerità, non vedo l’ora che finiscano questi lavori sarà una boccata d’ossigeno per un quadrante cruciale della nostra città. I lavori impattanti? Direi proprio di no, a me non danno alcuni fastidio. Qualche strada è stata un po’ strozzata dal cantiere, ma tutto sommato si tratta di una situazione ampiamente sopportabile".