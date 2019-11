Ferrara, 20 novembre 2019 – Picchia la nonna, lei muore in ospedale. La tragedia (foto) avviene poco dopo le 21. E' intorno a quell'ora, infatti, che una passante nota una Lancia Y procedere lentamente all'incrocio tra via Marconi e via Modena. A bordo ci sono, alla guida, una donna di 71 anni, e al posto del passeggero il nipote 22enne.

AGGIORNAMENTO Nonna uccisa dal nipote a Ferrara, Maria Luisa Silvestri massacrata a mani nude

La passante a un certo punto vede il giovane picchiare con foga l'anziana. Così, allerta un parente carabiniere fuori servizio che abita vicino. E lui si precipita sul posto. Riesce ad aprire l'auto e a tirare giù il nipote. Poi chiama i soccorsi, e la donna viene trasportata in ospedale: lì muore. Sul posto intervengono i carabinieri, i quali conducono il giovane in caserma, dove sarà ascoltato dal pm di turno.