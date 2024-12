Novembre: Big Town, in aula

Il 7 novembre è una data cerchiata di rosso nel calendario del palazzo di giustizia. Inizia infatti, in un tribunale blindato per evitare eventuali disordini, il processo in corte d’Assise per l’orrore del Big Town. Imputati per l’omicidio di Davide Buzzi, commesso il primo settembre del 2023 tra le mura del locale di via Bologna, sono Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio, quest’ultimo titolare del bar. Il 21 novembre, altro processo per omicidio. La corte d’Assise condanna a 22 anni Sandro Biondi, 53 anni, accusato di aver soffocato l’anziana madre Maria Luisa Sassoli nel loro appartamento di via Argante, al Barco.