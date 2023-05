Nuovo ambulatorio a San Rocco "Un passo avanti per i pazienti"

A San Rocco ambulatorio di chirurgia pneumologica. Rientra nella riorganizzazione territoriale del servizio guidato dal prof Marco Contoli (Unife) direttore della Pneumologia Territoriale Ausl Ferrara. E’ uno dei tasselli della riorganizzazione della pneumologia territoriale partita a marzo. Rappresenta una possibilità in più di cura, specie dopo la fine dell’emergenza Covid, per il paziente che presenta problematiche respiratorie croniche ma è anche un servizio rivolto a chi necessita di un’assistenza medica. L’ambulatorio fa parte di uno dei tre punti cardine su cui si basa la Riorganizzazione territoriale della pneumologia. La nuova rete degli ambulatori pneumologici del Ferrarese, con i progetti di telemedicina e la condivisione dei percorsi (ad esempio con quello della Riabilitazione diretto dalla dottoressa Stefania Degli Esposti) sono le linee di indirizzo su cui si basa la nuova organizzazione dell’Unità complessa di pneumologia di AuslFe guidata dal professore associato di Unife in malattie respiratorie Marco Contoli. "La nuova riorganizzazione – spiega il direttore Contoli – ha l’obiettivo di perseguire la fornitura di queste prestazioni secondo il principio della equa-distribuzione e spalmando le attività nel territorio in una rete che coinvolga tutti i distretti sanitari della provincia di Ferrara".