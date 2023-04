Nuovo consiglio per ’Pronto Amico’ "Più apertura al volontariato"

Nessun stravolgimento col passato, testimoniato dal dono floreale alle vedove Sonia Villani e Rita Furini, mogli dei primi due presidenti di Pronto Amico, "dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna". Un riconoscimento a Iros Farinella, unico fondatore ancora vivente al quale il neo presidente Adolfo Leone, assieme al nuovo consiglio ha detto "grazie con l’augurio di essere degni del prezioso patrimonio dell’associazione". Completano il consiglio il vicepresidente Maurizio Folli, la segretaria Erminia Tancini, il tesoriere Gianni Romagnollo, a Gianfranco Abbondanti la gestione dei servizi e trasporti, Francesco Ferroni seguirà automezzi e contabilità, Sandro Pavanati si occuperà del rapporto con Enti e Pietro Pappi per il Banco Alimentare. Ci sono poi i consiglieri Valerio Novelli, Giuseppe Trasforini e Romeo Rossi, presidente e vice del precedente consiglio. "Se chiedessimo anche solo un’euro a viaggio – ha aggiunto Leone – verremmo meno allo spirito di com’è nato Pronto Amico". Venerdì la presentazione alla cittadinanza codigorese con oltre 60 persone intervenute per evidenziare anche la volontà ad aprirsi sempre più, anche per incrementare il numero di volontari che gratuitamente trasportano persone a visite mediche e prelievi. Confermati i rapporti di collaborazione col Comune, per il sostegno alla fasce più deboli e la volontà di incrementare i pacchi dei Banco Alimentare. "Per il momento le nostre risorse – ha concluso il presidente Leone – godono di ottima salute e credo che aprirci alla cittadinanza per un incremento dei volontari dovrà essere il nostro biglietto da visita". cla. casta.