Nuovo Lidl in Via Ungarelli 9

Lidl Italia amplia la propria presenza a Ferrara inaugurando il suo terzo punto vendita in città, il decimo in provincia. Il nuovo store, sito in Via Ungarelli 9, si estende su una superficie commerciale di oltre 1.300 metri quadrati. L’inaugurazione porta con sé un risvolto occupazionale significativo grazie all’assunzione di 30 nuovi collaboratori, che si aggiungono alla squadra di oltre 21mila persone già in forza alla Catena in tutta Italia. Per garantire sempre la massima flessibilità di servizio, il supermercato è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.