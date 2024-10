Nuovo record biancazzurro di reti subite in C

La Spal di Andrea Dossena ha stabilito il nuovo record biancazzurro di reti al passivo in serie C, dove pure la società ha stazionato per molti anni. Mai prima si era arrivati a incassare 14 gol per la media di 2 a incontro. Nelle peggiori stagioni ci si era fermati due volte a 13. Capitò a Giovanni Galeone nel 1984-85, nello sciagurato campionato della sofferta salvezza per differenza reti sulla Jesina, e nel 2001-02 con Mauro Melotti in panca per un’altra faticosa salvezza. Di peggio nel dopoguerra, solo l’anno 1958-59 in A con 17, su cui influì però pesantemente lo 0-8 allo stadio San Siro con l’Inter.