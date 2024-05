Olimpiadi del Reno coi giovanissimi: "Un orgoglio per tutta la comunità"

Un fine settimana a Consandolo dedicato alle Olimpiadi del Reno, tre giorni di spensieratezza all’insegna dello sport giovanile, una manifestazione che coinvolge oltre un migliaio di ragazzi della scuola dell’obbligo dei paesi a ridosso del Reno, Argenta e Portomaggiore, ma non solo. La trentanovesima edizione quest’anno è stata ospitata a Consandolo, presenti anche oggi 23 comitati olimpici provenienti da tutto il territorio ferrarese e dal limitrofo territorio bolognese.

Le gare sono 53 articolate sulle tre giornate, comprendenti svariate discipline olimpiche. Per rifocillare i piccoli atleti, staff e genitori attivi cinque punti ristoro. Il contributo dei numerosi enti, associazioni e sponsor si è dimostrato essenziale per la realizzazione della manifestazione. Prezioso e di vitale importanza è l’apporto di tutti i volontari, in particolare i vivaci e tenaci componenti del C.O.L. di Consandolo e di Pro Loco Consandolo.

Il sindaco di Argenta Andrea Baldini è entusiasta delle mini olimpiadi: "E’ una delle manifestazioni più belle e più felici che conosciamo. La nostra comunità è estremamente orgogliosa di contare ben tre comitati veterani (Santa Maria Codifiume, dove tutto è nato, Ospital Monacale e San Nicolò) che si affiancano ad altri tre, così come siamo orgogliosi di poter proporre e inaugurare tre edizioni argentane di seguito delle mini olimpiadi: Ospital Monacale 2022 e 2023, Consandolo 2024, e il prossimo anno vi aspetteremo per il grande quarantesimo a Santa Maria Codifiume".

E conclude: "Le miniolimpiadi sono sport, e condivisione: di tempo, di obiettivi, di impegno. I risultati vengono in secondo piano, anzi, i risultati sono i mesi di allenamenti che precedono la manifestazione, le nostre squadre agguerrite, i sorrisi dei volontari e degli atleti, ma anche le lacrime se capitano, le tantissime bandiere che alziamo in questi giorni e questa lunga storia che è arrivata a compiere 39 anni".

f. v.