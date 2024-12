Oltre mille visitatori per la Natività in mostra a Palazzo Pio

Sono già stati superati i 1.000 visitatori alla mostra nazionale di presepi e diorami allestita a Palazzo Pio a Tresigallo. Nella delizia estense sono esposte vere e proprie opere d’arte realizzate da artisti e associazioni di fama internazionale: Antonio Pigozzi, Luigi Magro, Nicolò Celegato e altri. Presente con sue opere l’Associazione Cammino ad Oriente, che è la principale associazione presepistica in Italia.

La mostra è realizzata grazie alla collaborazione fra Assessorato alla Cultura, Circolo Auser Art’è, le famiglie di Davide Brancaleoni e di Federico Felloni, consigliere comunale da sempre appassionato dell’arte dei presepi. "Ringrazio le associazioni e le famiglie di Tresigallo che da mesi lavorano a questa esposizione che è davvero di livello altissimo per la qualità delle opere in mostra – afferma il sindaco Perelli –. Parlando coi visitatori, ho scoperto che sono arrivati da Verona, Milano, Torino, Bari. Hanno scelto Ferrara per trascorrere le vacanze natalizie, e da lì sono arrivate a Tresigallo. È l’ennesima conferma che cultura e turismo sono la nuova frontiera per questo territorio".