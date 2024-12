’Open day’ riuscito alla scuola Montessori. Mostrate tutte le attività

C’erano anche il sindaco Dario Bernardi e il vicesindaco con delega all’istruzione Francesca Molesini all’Open Day della scuola primaria "Maria Montessori", una bella mattinata trascorsa assieme a genitori, bimbi e insegnanti. Prima un momento di informazioni sulle iscrizioni e gli orari, poi un tour della scuola e di diversi laboratori di attività che si svolgono durante l’anno, realizzati da alunni delle scuole materne e della primaria che, assieme agli insegnanti, si sono messi in gioco tra musica, inglese, informatica e stampanti 3D, e un sacco di altri lavoretti anche a tema natalizio.

"E’ stato davvero gratificante per noi potere ammirare tutte le attività – afferma il sindaco Dario Bernardi – la passione e l’orgoglio che il personale scolastico mette in questo lavoro, e i bimbi felici ed entusiasti di scoprire nuove cose alla "scuola dei grandi". Presente assieme a noi e al dirigente scolastico, anche la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Ludione, che ringraziamo, ha voluto visitare la nostra scuola e ci ha fatto i complimenti. Come Comune siamo sempre al fianco delle nostre scuole per dare tutto il sostegno possibile attraverso progetti congiunti".