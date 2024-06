Ospedale del Delta. Terminati i lavori

Sono stati completati i lavori per la realizzazione della nuova ’camera calda’ e dei servizi logistici per le ambulanze dell’ospedale di Lagosanto. E, dopo i necessari collaudi, la struttura realizzata a corredo del nuovo Dea (Dipartimento di emergenza e accettazione), potrà entrare in funzione. L’intervento principale, inaugurato meno di un anno fa, riguarda il pronto soccorso ed è stato realizzato in due fasi: la prima comprendeva la realizzazione di una nuova camera calda "d’appoggio" che durante i lavori ha svolto le funzioni di accesso al pronto soccorso provvisorio e che, cessata la funzione provvisoria, rimarrà come ulteriore accesso all’ospedale per tutti i pazienti che necessitano di un ingresso protetto. Contestualmente è stata riqualificata anche l’area dedicata agli spogliatoi del personale. Nella seconda fase il cantiere si è spostato all’interno del pronto soccorso (inaugurato lo scorso luglio), dove è stata attuata una radicale trasformazione degli spazi interni e dei relativi impianti, con la realizzazione di percorsi di accesso separati secondo i codici di priorità definiti al triage, di spazi di lavoro organizzati in ’open space’ e di due sale "codice rosso" per i pazienti più gravi. L’ultima parte dei lavori, quelli terminati ora, integra la progettualità con l’ulteriore finanziamento di circa 780mila euro derivante dal Dl 34/20 con il raddoppio della camera calda e nuovi locali coperti destinati al supporto logistico per i mezzi di soccorso. L’intervento complessivo ha richiesto un investimento di circa 2,8 milioni e la nuova struttura logistica, completato il collaudo e l’attivazione, potrà entrare in funzione a fine giugno.

v.f.