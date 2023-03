Palestra moderna a consumo zero In via Padova cantiere in dirittura

Una palestra moderna e a consumo zero. E’ in dirittura d’arrivo il cantiere della nuova palestra scolastica di via Padova, che va a sostituire la vecchia struttura, integralmente demolita e ricostruita. Il progetto vale 780 mila euro, di cui 650 mila del Ministero e 130 mila del GSE - gestore servizi energetici - perché l’edificio è di livello NZEB sono gli edifici a elevata efficienza energetica. Siamo alle battute finali per la struttura sportiva a supporto della scuola secondaria di primo grado. "Siamo alle ultimissime finiture del cantiere, prossimi alla consegna – sottolinea infatti l’assessore ai Lavori Pubblici Michela Bigoni (nella foto) –. Sono arrivati gli arredi degli spogliatoi e le attrezzature sportive, per completare dobbiamo fare le rigature del campo da gioco. Poi ci saranno naturalmente le procedure di collaudo, che richiederanno qualche settimana prima che gli studenti possano utilizzare la struttura. A breve insomma sapremo quando potremo inaugurare". "La palestra nuova è molto bella e funzionale – interviene il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi –. Il progetto ha tutte le caratteristiche del risparmio energetico e ha i pannelli fotovoltaici per fornire l’energia consumata, materiali innovativi e anche esteticamente è molto gradevole". Nel frattempo è già stato ripristinato l’ingresso degli studenti dal lato di via Padova, che durante il cantiere era impedito. Franco Vanini