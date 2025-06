Curia e parroci, le nomine del vescovo: "I trasferimenti, talora non sono facili"

Il vescovo ha comunicato le nomine per il prossimo anno pastorale. "Ringrazio chi, tra voi, si è reso disponibile a un cambiamento di parrocchia o di unità pastorale – dice il vescovo Gian Carlo Perego –. Debbo dire che, in generale, c’è stata una bella disponibilità all’obbedienza e al trasferimento, anche se talora non facile. Come anche ho riscontrato una giusta preoccupazione per il nuovo impegno pastorale. L’estate è un tempo favorevole per conoscere e incontrare i ragazzi nei grest e nei campiscuola".

Quattro presbiteri nuovi moderatori e un parroco. Sono don Andrea Tani, parroco dell’unità pastorale di Quartesana, Cona, Codrea, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, con la collaborazione di don Vittorio Serafini, don Jean Claude. Don Giovanni Maria Pertile, moderatore e parroco dell’unità pastorale di Ro, Ruina, Zocca, Guarda Ferrarese, Alberone, Fossadalbero, con la collaborazione di don Milan. Don Valentino Menegatti, parroco di San Bartolomeo, Spinazzino. Don Saverio Finotti, moderatore e parroco dell’unità pastorale del Corpus Domini e di Sant’Agostino, con la collaborazione di don German Diaz Guerra. Don Giampiero Mazzucchelli, parroco del Beato Tavelli a Ferrara è stato confermato rettore del seminario di Ferrara e del Seminario di Comacchio.

Nove presbiteri cappellani, vicari e collaboratori. Don Massimiliano Chioppa, vicario dell’unità pastorale di Codigoro, Mezzogoro, Pontelangorino, Pontemaodino, Italba, Torbiera, Vaccolino, Volano. Don Filippo Rubini (accolto in prova in vista di un eventuale passaggio al clero diocesano), vicario unità pastorale di Codigoro, Mezzogoro, Pontelangorino, Pontemaodino, Italba, Torbiera, Vaccolino, Volano. L’abitazione nella chiesa del Rosario a Codigoro. Don Massimiliano Piazza, vicario dell’unità pastorale di Comacchio (S. Cassiano e S. Rosario), S. Giovanni Bosco.

Don Raymond Ekanga, vicario nell’unità pastorale di Santa Caterina, Vegri, Quacchio, Malborghetto, Pontegradella, Focomorto. Don Luciano Camola, vicario nell’unità pastorale di S. Caterina Vegri, Quacchio, Pontegradella, Malborghetto, Focomorto.

Don Andrea Capretti, vicario del Beato Tavelli a Ferrara, confermato consulente ecclesiastico del Centro sportivo italiano. Don Alessandro Guerinoni, cappellano dell’ospedale di Cona. Padre Robert Sanama, della comunità dei Pallottini del Camerun, vicario dell’unità pastorale di Baura, Contrapò, Corlo e Correggio. Don Vittorio Serafini, collaboratore dell’unità pastor-ale di Quartesana, Cona, Codrea, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, confermato direttore dell’ufficio diocesano scuola. Don Christian Piva, vicario nell’Unità pastorale di Mesola, Bosco Mesola, Massenzatica, Monticelli, Ariano. Don Fabio Dalboni, vicario di Vigarano Mainarda, Vigarano Pieve, Coronella, Madonna Boschi, Ponte Rodoni.