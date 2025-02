Parrucchiere in prima linea ’Una piega per lo Ior’, che successo

Domenica l’Istituto oncologico romagnolo ha coinvolto sette città della Romagna e una dell’Emilia in una grande maratona di solidarietà: le donne di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini, Riccione e Argenta sono state tutte convocate per farsi “Una piega per lo Ior”, titolo di un evento che vedeva un gruppo di parrucchieri volontari in prima linea per dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione di farmaci chemioterapici, per non far mancare loro supporto materiale e psicologico.

Ad ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro: tutto il ricavato verrà utilizzato a sostegno del progetto ’Margherita’, servizio di fornitura di parrucche gratuite per coloro che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli in maniera più intima e riservata. Sono state 988 le persone che hanno partecipato a “Una Piega per lo IOR”: di queste, 50 sono andate nella sede Avis di Argenta. Una mobilitazione popolare che ha portato ad un ricavato finale di 22.640 euro.

Grazie a questo risultato, gli euro raccolti da “La mia mamma è bellissima”, il crowdfunding che lo Ior ha lanciato ai primi di febbraio proprio a sostegno del progetto Margherita, superano i 27.000 euro: la campagna terminerà, non a caso, l’8 marzo, festa della donna.

L’evento a Argenta è stato realizzato in collaborazione con Avis, L’Oreal Paris, Confartigianato Ravenna e Comune di Argenta, che ha concesso il patrocinio: i prodotti di bellezza saranno forniti da Open Space, concept distributor di Davines. Per il territorio di Argenta, i saloni volontari sono stati Studio Woodstock, Why Not, Timmi Parrucchieri, Parrucchieri Stefania E Luciano Gollini, Parrucchieri Fashion Di Zanellati Paolo, Paola Parrucchieri, Estetiste Laura E Stefania.