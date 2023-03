Passato e presente, la storia del Fascismo Tempo per riflettere

"Ci proponiamo di restituire al fascismo la sua drammatica dimensione di tornante della storia nazionale, con cui fare davvero i conti. Questi incontri sono un’opportunità anche per la città di Ferrara, per riflettere sulla propria storia". Il costituzionalista e professore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, Andrea Pugiotto, presenta il ciclo di incontri ‘Fascismo. Tra storia e memoria, tra passato e presente’, da lui ideato con Libreria Libraccio di Ferrara, Macrocrimes, Fondazione Forense Ferrarese, Scuola Forense Ferrarese, Ucca e Arci Ferrara. Cinque appuntamenti di un’ora e mezza (17.30-19) al Libraccio, in cui cinque autori presenteranno i loro libri più recenti. Ogni autore, poi, dialogherà con un costituzionalista o uno storico dell’Università di Ferrara. Inoltre – come spiega Mattia Antico di Ucca e Arci Ferrara – in collaborazione con l’Unione Circoli Cinematografici Arci (Ucca) e Arci Ferrara, verranno realizzati una serie di cinque eventi collaterali all’Arci Bolognesi (piazzetta San Nicolò 6), che vedranno la proiezione di film che hanno affrontato il tema del fascismo (ingresso gratuito). Tornando ai libri, si comincia domani con ‘L’anno del fascismo. 1922. Cronache della Marcia su Roma’ (Feltrinelli, 2022), di Ezio Mauro, giornalista, già direttore di La Stampa e Repubblica. A dialogare con lui, Giuditta Brunelli, costituzionalista di Unife. Il 7 marzo, alle 21, la proiezione di ‘Marcia su Roma’ (regia Cousins). Tutti gli incontri a marzo, gli autori: Riccardo Nencini (‘Solo’, Mondadori, 2021), Marcello Flores (‘Perché il fascismo è nato in Italia’, Laterza, 2022), Marcello Sorgi (‘Mura. La scrittrice che sfidò Mussolini’, Marsilio, 2022), Alessandro Campi (‘L’ombra lunga del fascismo. Perché l’Italia è ancora ferma a Mussolini’). Le altre proiezioni saranno ‘Il delitto Matteotti’ di Vancini, ‘M. Il figlio del secolo’ dallo spettacolo di Popolizio e ‘Sono tornato’ di Miniero. Alla conferenza Francesca Rosestolato, responsabile di Libraccio Ferrara, Alessandra Annoni, vicedirettrice di Macrocrimes, Federico D’Anneo, presidente della Fondazione Forense Ferrarese e Stefano Scafidi, direttore della Scuola Forense Ferrarese.

Francesco Franchella