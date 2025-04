Pattini e talento in piazza. Torna il ’Trofeo del lavoro’

Si rinnova l’appuntamento con il grande pattinaggio in piazza Ariostea, nel giorno della festa dei lavoratori. Una due giorni con un pomeriggio di prove per tutti e un’intera giornata di gare competitive. Si tratta della sessantaseiesima edizione del ‘1° maggio Ferrara Inline - Trofeo internazionale del Lavoro Città di Ferrara’, organizzato dalla Palestra Ginnastica Ferrara A.S.D. Il prologo sarà mercoledì 30 aprile dalle 16.30 alle 19 momento ludico-motorio aperta a tutti. Un pomeriggio inclusivo, in quanto sarà aperto al mondo della disabilità. L’appuntamento più atteso sarà giovedì 1° maggio con le gare sull’anello di Piazza Ariostea. L’iniziativa si inserisce nell’anno dei festeggiamenti per i 30 anni del riconoscimento della Città di Ferrara nel Patrimonio Mondiale UNESCO per il suo Rinascimento. L’appuntamento è la più antica manifestazione di pattinaggio in Italia, tra le pochissime che ancora consentono di portare il pattinaggio nelle piazze storiche. Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati ieri mattina in municipio alla presenza dell’assessore dello sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, Alessio Brissolese, consigliere PGF, Mirko Rimessi, coordinatore organizzativo PGF asd, il presidente comunale di Avis Alessandro Cattabriga, oltre a Giuseppe Francesco Alberti del CIP-Comitato italiano paralimpico e Gabriele Achilli già presidente provinciale e regionale cronometristi. "Piazza Ariostea – ha spiegato l’assessore Carità – è il luogo ideale per ospitare un’iniziativa di questa portata. Avere poi il patrocinio di Avis Nazionale è un grande motivo di orgoglio". Il programma della giornata del 1°maggio, prevedere la seconda tappa del Grand Prix Giovani ‘Fabio Belotti’. S’inizia al mattino alle 8.30 con tutte le categorie giovanili. Si riprenderà alle 14 con gli adulti, la categoria Master sarà tappa valida per il campionato Italiano. Spazio dunque alle premiazioni finali, memorial Giorgio Burani al primo assoluto maschile, della coppa ricordo Mara Maiani Bagnolini alla prima assoluta femminile, del memorial Gilberto Silvagni alla prima società classificata nelle categorie giovanili e della coppa ricordo Palo Campi alla prima società tra assoluti e master. A questi si aggiungono quelli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, della Fondazione Estense e della Presidenza dell’Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico. Poi la consegna del 6° Trofeo internazionale del lavoro ‘Città di Ferrara’, offerto dall’amministrazione comunale.