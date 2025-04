Pd in festa. Stasera a Barco c’è Bonaccini

La festa organizzata dal Pd di Ferrara per celebrare gli ottant’anni dalla Liberazione, che si sta svolgendo in questi giorni al centro Ancescao ’Il Barco’, entra nel vivo questa sera. Alle 21, infatti, sarà ospite Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente nazionale del Partito Democratico, introdotto da Irene Modonesi e intervistato da Cristiano Bendin, capo della redazione ferrarese de il Resto del Carlino. Una occasione importante per fare il punto sulla delicata situazione geopolitica attuale, con un occhio di riguardo su quello che sta facendo l’Unione Europea.

Si chiude domani alle 21 con un’iniziativa realizzata in collaborazione con ANPI, dal titolo ‘La Resistenza delle donne’ raccontata da Cinzia Venturoli, docente Unife. Un incontro per riflettere su memoria, coraggio e partecipazione femminile nella lotta per la libertà. Proto conferma lo spirito che ha mosso lui e il gruppo di volontari a organizzare, non senza sforzi, questa rassegna. "Lo schema di questa iniziativa – spiega il consigliere comunale Matteo Proto, che si è speso in prima persona per l’organizzazione e il coordinamento dei circa cinquanta volontari che stanno lavoando all’evento – è quello della festa de l’Unità. Il Pd deve essere non solo un partito politico, ma anche un attore sociale e culturale. Ritengo che, in questo senso, realizzare occasioni come queste a maggior ragione per celebrare un anniversario così importante per la storia della nostra Repubblica, sia fondamentale. Un segnale di vitalità del partito e mi immagino la festa come un momento di confronto anche fra le varie sensibilità in ottica di unità".