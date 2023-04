’Pensare i libri’ con l’editore Pinotti (Adelphi)

Inaugura oggi la seconda edizione di “Ferrara incontra l’editoria”, festival sul mestiere di pensare e costruire i libri che intende portare le cittadine e i cittadini ferraresi a diretto contatto con addette e addetti ai lavori del mondo editoriale, quelle persone che rappresentano il “dietro le quinte” dei libri, lavorando ogni giorno alla diffusione della cultura in Italia. Ospite per questa edizione 2023, patrocinata dal Comune di Ferrara, è Adelphi, casa editrice tra le più prestigiose del panorama italiano. Ad aprire il ciclo dei quattro incontri del festival, che si svolgeranno tutti alle ore 15.30 nella cornice dell’Ex Teatro Verdi di Ferrara (via Castelnuovo, 10), oggi, sarà Giorgio Pinotti, editor in chief di Adelphi, figura storica dell’editoria italiana, curatore dei romanzi di Milan Kundera, Georges Simenon, Irène Némirovsky, che dialogherà con la Professoressa Isabella Libertà Mattazzi.