Per Bertarelli è un trionfo: "Grazie a tutti"

Christian Bertarelli (foto), con la lista "Uniti per Lagosanto", si riconferma sindaco della comunità laghese con una schiacciante vittoria di 1.497 (65,29%), rispetto ai 543 (23,68%) di Andrea Pambianchi "Lagosanto si muove" ed ai 253 (11,03%) di Gianluca Bonazza "R-Innovare Lagosanto". Si sono recati alle urne dei 4046 votanti, 2.388 laghesi, una percentuale del 59,02% e sono state registrate 51 schede nulle e 44 bianche. "Ringrazio tutti i cittadini – afferma un emozionato e raggiante Bertarelli –, sia quelli che mi hanno votato ma anche coloro che hanno votato per i miei concorrenti. Un grazie di cuore ai componenti della mia lista che si sono impegnati in questo difficile mese di campagna elettorale quando avevamo un po’ tutti contro. Noi siamo una famiglia, abbiamo ricevuto un attestato di stima che ci onora e ci impegna a far ancor meglio nei prossimi cinque anni, per rendere la nostra cittadina un luogo più sicuro, tranquillo e ospitale per le famiglie laghesi e per coloro che vorranno venire a vivere qui". Alla lista di Bertarelli spettano 8 consiglieri, 3 a quella di Pambianchi ed 1 alla lista di Bonazza.

c. c.