Per l’apertura di Benvignante c’è la Pfm

Oggi sveliamo la seconda data promossa da Ferrara Sotto Le Stelle Festival, che a luglio, per la prima volta, porterà ad Argenta i suoi concerti di rilievo nazionale e internazionale. Martedì 9 luglio a Benvignante arriva la "PFM canta De André Anniversary; lunedì 8 luglio sarà Fantastic Negrito ad aprire il festival e martedì 9 potremo ascoltare la poesia di De André, per mano della Premiata Forneria Marconi: la storia della musica italiana. E’ un evento non solo per il territorio argentano: quarantacinque anni dopo il tour ‘Fabrizio De André e PFM in concerto’, poi confluito in un disco doppio dal vivo che fece epoca, la PFM torna sui palchi di tutta Italia per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti dall’album di Fabrizio De André "La buona Novella" pubblicato nel 1970, completamente rivisitati dalla band. PFM canta De André - Anniversary" avrà sul palco una formazione con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli, fondatore della PFM, alle tastiere, il chitarrista Michele Ascolese e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.