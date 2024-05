Per un mare accessibile a tutti all’Holiday percorsi per autistici

LIDO DEGLI SCACCHI

L’Holiday Village Florenz di Lido Scacchi, che già dal 2008 aderisce a Village for All (primo network internazionale per l’ospitalità accessibile) ha avviato una nuova e stimolante collaborazione con Linkaut, la rete delle strutture Autistic Life Style, capaci di rispondere alle esigenze delle persone autistiche e dei loro caregiver. La collaborazione fra Linkaut e Holiday Village Florenz della famiglia Vitali (in foto Gianfranco Vitali), prevede la formazione del personale, la creazione di un importante pacchetto comunicativo rivolto a tutti gli ospiti della struttura, per coinvolgerli nella creazione di un ambiente Autistic Lifestyle, anche attraverso l’utilizzo di applicazioni e strumenti per aiutare lo staff a realizzare un ambiente ideale per una vacanza serena per le persone autistiche e affascinante per tutti gli ospiti.

La partnership fra Florenz e Linkaut, infatti, mira anche a diffondere concetti fondamentali di consapevolezza sull’autismo tra tutti gli ospiti, al fine di promuovere una maggiore conoscenza delle persone autistiche. "Siamo entusiasti di questa partnership con Linkaut - afferma Gianfranco Vitali, amministratore dell’Holiday Village Florenz -. Questa collaborazione non solo conferma il nostro impegno per il sociale, ma ci permette anche di migliorare la professionalità del nostro staff, preparandoci ad affrontare le sfide del mercato. Cerchiamo di instaurare un legame, con i nostri ospiti, basato su valori condivisi e tangibili, in modo che possano sperimentare una relazione positiva con le persone autistiche presenti nel loro ambiente, anche al rientro a casa".

Anche il ceo di Linkaut, Enrico Maria Fantaguzzi esprime soddisfazione per la collaborazione avviata con l’Holiday Village Florenz di Comacchio "per promuovere l’Autistic Life Style anche in vacanza. L’attivazione del nostro applicativo Profilo Emotivo 2.0, sarà fondamentale per migliorare la qualità di vita delle persone autistiche e dei loro caregiver. Il Profilo Emotivo consente alla struttura di essere flessibile e di adattarsi alle esigenze di ogni ospite, e consente di diminuire l’ansia delle persone autistichenell’affrontare un luogo nuovo come può essere il Village Florenz". La partnership è già attiva e, dopo il corso per la formazione del personale sarà operativa sin dalle prime fasi di avvio della stagione 2024.

Valerio Franzoni