Perlasca protagonista ai Campionati di scacchi

Trasferta scacchistica prestigiosa per l’istituto Perlasca, che ha predisposto una nutrita spedizione per partecipare ai Campionati nazionali scuola, in programma a Montesilvano in Abruzzo. Tutti i plessi sono rappresentati da squadre molto preparate e agguerrite: la scuola primaria Tumiati con gli allievi più grandicelli delle medie Bonati si sono allenate duramente per mesi, in attesa di questo trofeo che vede schierate molte scuole di tutto lo stivale. La dirigenza scolastica ha concertato il viaggio e tutti gli aspetti logistici con il Centro scacchistico estense, rappresentato da Anna Dentale, instancabile organizzatrice di tornei e corsi per tutti i livelli. Alcuni, una volta cresciuti, sono pure diventati maestri di alto livello, anche transnazionale. Alla volta di Montesilvano partiranno una trentina di persone, fra ragazzi, genitori e docenti accompagnatori (due maestre della primaria, Lidia La Torre, referente per il Progetto Scacchi, e Maria Aceto). L’istituto Perlasca ha già riportato lodevoli piazzamenti in tornei di rilevanza regionale e nazionale e non è nuovo a trasferte impegnative, anche più lontane.