’Petit Cabaret’ oggi e domani in largo Cardinal Pallotta

Oggi e domani alle 21 in Largo Cardinal Pallotta a Comacchio, aprirà il Petit Cabaret 1924: la novità del programma di iniziative natalizie. Il pubblico, accolto alla soglia del tendone e accompagnato da uno degli artisti al posto contrassegnato dal proprio nome, si ritroverà in una magica atmosfera ispirata al buon gusto dei bistrot parigini degli anni ’20. Questa sarà la scenografia dello spettacolo con talentuosi interpreti diplomati alle migliori accademie di danza e circo contemporaneo in Europa: giocolieri, ballerini, equilibristi, maghi e acrobati che utilizzano il linguaggio del corpo per creare un’esperienza emozionale coinvolgente e spiritualmente rigenerante, che scaturisce da anni di pratica e dedizione genuina alle arti performative. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: 320-8150851.