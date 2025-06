"Più case vendute? I dati sono fuorvianti"

Mercato immobiliare in ripresa, ma non è tutto oro quello che luccica. I dati vanno interpretati: "La nostra lettura è meno immediata – afferma Michele Grilanda, segretario di Forza Italia - ma forse più aderente ai dati esposti. Innanzitutto si può comprendere che il dato di crescita riguarda il numero delle transazioni e il mercato dell’usato anche ristrutturato, mentre nulla si dice riguardo i valori di scambio e le nuove abitazioni. Tra l’altro i dati più lusinghieri sembrerebbero riguardare Argenta e non Portomaggiore. Spiace constatare che purtroppo i valori di scambio, benché in ripresa, sono ancora molto distanti dai valori catastali, dunque dai valori base per il calcolo dell’Imu, che resta un tributo totalmente sproporzionato almeno qui a Portomaggiore. Quanto alle nuove abitazioni basta fare un giro per il paese per comprendere che si tratta di un fenomeno in via di estinzione. Ma la questione più preoccupante è quanto passa tra le righe di questo interessante articolo: i prezzi praticati dalle imprese edili straniere sarebbero, e usiamo il condizionale, più competitivi per via della manodopera a minor costo".

Franco Vanini