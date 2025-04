Più sicurezza e controlli nelle strade. Ecco il presidio della polizia locale

Maggior sicurezza sul territorio e servizi vicini alla cittadinanza. Questo rappresenta per Tresignana l’apertura del nuovo presidio fisso della Polizia locale dell’Unione Terre e Fiumi, che ha trovato spazio nelle sedi municipali di Tresigallo e Formignana. Un servizio particolarmente atteso e presentato nella giornata di ieri dal primo cittadino Mirko Perelli, affiancato dal vice sindaco Arrigo Giubelli, dal neo comandante del Corpo di Polizia locale Giulio Sinchetto assieme al vice Giovanna Giacomazzi, agli agenti Silvia Zironi e Alessandro Colognesi, al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Copparo maggiore Alessandro Volpini e al comandante della Stazione Carabinieri di Tresignana maresciallo Roberto Cucchi. "La riapertura del presidio fisso – evidenzia il sindaco Perelli – è un importante risultato raggiunto per la nostra comunità. E non posso che ringraziare i colleghi sindaci dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ e il nuovo comandante della Polizia locale Sinchetto, in cui ho subito trovato positiva e concreta disponibilità. L’obiettivo è quello di aumentare il livello di sicurezza sul nostro territorio e garantire alla cittadinanza, in particolare quella anziana, un vicino punto di riferimento cui rivolgersi in caso di necessità". L’ufficio sarà aperto nelle giornate di lunedì, martedì, venerdì e sabato a Tresigallo, e mercoledì e giovedì a Formignana: la scelta è stata operata anche sulla base dei giorni di mercato settimanale nelle due località, il martedì a Tresigallo e il giovedì a Formignana. Dal lunedì al sabato saranno inoltre garantite sul territorio due pattuglie fisse nelle fasce orarie 8-14 e 14-20. Il comandante Sinchetto, nel ringraziare il primo cittadino, ha posto l’accento sul percorso di organizzazione e ammodernamento che sta interessando il Corpo di Polizia locale, nonché sulla sempre proficua collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Copparo. Sempre nell’ottica di una maggior sicurezza preventiva e repressione di comportamenti illeciti, si punta al miglioramento della rete di videosorveglianza sul territorio: allo studio, anche l’implementazione degli "occhi elettronici" nei luoghi più sensibili, da individuarsi assieme alle forze dell’ordine. Tra gli obiettivi, anche servizi serali e, all’occorrenza, domenicali della Polizia locale, e l’attivazione del protocollo del "Controllo di vicinato", in cui cittadini si mettono in rete per segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette nella via in cui risiedono, sempre nella logica della prevenzione.

Valerio Franzoni