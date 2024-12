"Ponte Nuovo, progetto da chiarire"

Il progetto di manutenzione del Ponte Nuovo, la situazione cimiteri e quella della biblioteca sono stati gli argomenti al centro della recente seduta della Consulta di Cento, che chiede spiegazioni visti i disagi alla popolazione. Seduta che ha visto l’assenza dell’amministrazione comunale. Grande preoccupazione per la viabilità c’è appunto il progetto di manutenzione del ponte nuovo che per molti mesi sarebbe dunque chiuso. Peraltro, nei primi mesi dell’anno, sarà chiuso anche il ponte sul Reno a Dosso. "Non si conoscono ancora i tempi di inizio lavori che verosimilmente, saranno d’estate, nonché il progetto, ma solo che la viabilità sarà dirottata sul Ponte Vecchio – ha detto il presidente Lucio Russo –. Tutte le preoccupazioni affrontate in precedenza da parte della Consulta, nonché in Consiglio comunale, come il passaggio di autocarri con massa superiore, sarebbero da prendere in considerazione. Non si conoscono ancora le tempistiche, il tipo di lavori e tutto quanto il progetto della Città Metropolitana di Bologna prevede e che dovrebbe essere già stato sottoposto per il parere non vincolante alla Consulta". Punto importante per la Consulta, che aggiunge anche un altro tassello. "Il Ponte Nuovo è uno snodo abbastanza pericoloso in quanto dall’adiacente via Don Minzoni si inseriscono autovetture senza dare precedenza in più, se sorgerà un edificio commerciale, come verrà programmata la viabilità? Sono assenti segnali stradali che vietino l’accesso a pedoni e velocipedi, che rischiano ad ogni istante di essere investiti dalle autovetture o catapultati fuori strada per via dell’inadeguato guardrail. Servirebbe un percorso ciclopedonale come quello del Ponte Vecchio".

Il presidente Lucio Russo, in coesione con i consultori, chiede di avere la possibilità di visionare il progetto e lancia anche il suggerimento di creare una corsia in più sul ponte, per limitare il disagio e successivamente avere un passaggio ciclabile. Per quanto riguarda la situazione lamentata dei cimiteri, chiedono quali sono i lavori previsti per il 2025 e se sono previsti ampliamenti, mentre per quanto riguarda la questione legata a Palazzo Scarselli e quindi la biblioteca, vogliono vederci più chiaro chiedendo documenti in merito. Ed è negativo il voto al bilancio comunale di previsione. "Riconosciamo l’importanza del contenuto ma abbiamo riscontrato alcuni punti che necessitano di ulteriori chiarimenti. Segnaliamo anche che molte osservazioni avanzate a suo tempo dalla Consulta non sembrano prese in considerazione".

Laura Guerra