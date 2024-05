Porte aperte sul mondo delle api, spazio alla fantasia con ‘Pappa reale’. Una giornata al profumo del miele

Oggi il Festival Bonsai apre le porte al mondo della natura con ‘Pappa Reale’, evento con il Museo di Storia Naturale per celebrare la Giornata Mondiale delle Api. Alle 10,30 la passeggiata entomologica nel sottomura si concluderà a teatro con interventi su “Il mondo dell’ape mellifera: come funziona un alveare”, con Luigi Toschi, associazione Apicoltori Estensi e “Quanti occhi! Mellifere e altre api al microscopio” con Carla Corazza e Serena Magagnoli. Alle 11 Giulio Costa di Ferrara Off propone ‘Pappa reale’, letture tratte da un racconto di Roald Dahl, scrittore per l’infanzia in grado di raccontare un messaggio universale a grandi e piccini. Seguirà una degustazione di mieli per apprezzarne e riconoscerne le qualità con Marco Magri, azienda agricola Orsi Mangelli.