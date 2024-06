"Potenziare l’assistenza e favorire l’inserimento delle persone disabili"

Giacomo Orlandi, amministratore delegato della cooperativa Le Dita che si occupa di ragazzi e bambini con disabilità e disturbi in un ambito socio-educativo, si è candidato al Consiglio comunale per l’Udc. Il suo impegno è rivolto alle politiche giovanili e alle famiglie ferraresi che vivono quotidianamente la realtà della disabilità. "La mia candidatura – spiega – nasce dall’intento di portare un cambiamento significativo nel sostegno e nell’inclusione delle persone con disturbi o disabilità di vario genere. Prima di tutto, voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutte le associazioni e ai volontari che, con dedizione e passione, operano nel settore della disabilità. Senza il loro contributo prezioso, molte delle iniziative e dei servizi di supporto non sarebbero possibili". Queste realtà associative, prosegue, "rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra comunità, offrendo sostegno non solo alle persone direttamente coinvolte, ma anche alle loro famiglie, spesso lasciate sole ad affrontare sfide complesse. Il mio impegno sarà quello di potenziare il sostegno comunale a queste famiglie".

Secondo Orlandi "è necessario incrementare le risorse destinate ai servizi di assistenza domiciliare e scolastica, garantendo così un supporto continuativo e qualificato. È altresì essenziale promuovere politiche di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, favorendo la loro autonomia e il loro inserimento nel tessuto sociale ed economico della nostra città". Un altro punto cruciale è "il sistema scolastico. È fondamentale lavorare per una maggiore inclusione mirata su ogni bambino, ascoltando le esigenze specifiche e le difficoltà segnalate dalle insegnanti, oggi in grande difficoltà. Il mio obiettivo – conclude – è quello di promuovere un’educazione che sappia valorizzare le capacità di ogni studente, offrendo supporti adeguati e risorse per la formazione del personale scolastico".