Pranzi e cene, ecco i piatti. Dalla Provvidenza a Eraclio: "Natale, la tavola è pronta"

A tavola per Natale si prediligono i piatti della tradizione e non manca anche il pesce del Delta. Nel centro della città, in Corso Ercole I d’Este, a pochi metri dalla porta degli Angeli, si trova il ristorante La Provvidenza. Un luogo di grande fascino, all’ingresso i volti noti che si sono succeduti in cinquant’anni di attività. Dai miti del cinema come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi e Federico Fellini, poi Jovanotti e Paolo Villaggio e tanti altri. A ‘La Provvidenza’ sono passati anche presidenti della Repubblica Sandro Pertini e Giorgio Napolitano. In vista di queste feste natalizie Giorgio Moretti spiega: "Abbiamo scelto di non predisporre un menù fisso, ma permettere ai nostri clienti di fare alla carta. I nostri sono piatti della tradizione ferrarese, dai cappellacci alla salamina, ma non manca anche il tartufo, una nostra specialità di stagione. La nostra storia culinaria ci porta a proporre anche i bolliti. In queste giornate natalizie abbiamo già tutto esaurito".

Nel basso ferrarese, all’insegna della tradizione del pesce del Delta del Po. Tra questi spicca a Codigoro l’antica storia de la ‘Capanna di Eraclio’ di Maria Grazia Soncini, una gestione familiare, semplice, ma dove spiccano piatti raffinati, con diversi riconoscimenti ricevuti. "Nelle festività natalizie – precisa lei – abbiamo fatto una scelta chiara, alla vigilia e Santo Stefano proponiamo il nostro menù alla carta, piatti con le specialità del Delta Po e non solo. A Natale, invece, si è deciso di tenere chiuso per permettere di trascorrerlo in famiglia sia noi e che i nostri preziosi collaboratori. Abbiamo pochi tavoli e sono già prenotati, famiglie di amici che ogni anno si ritrovano nel nostro locale per festeggiare".

Tra i più antichi ristoranti del litorale comacchiese, ecco invece il ristorante ‘Pericle’, lungo Viale dei Mille, ovvero, sul lungomare a Porto Garibaldi. Qui l’attesa è tutta per la vigilia e il Natale, date già sold out. A spiegarlo è lo stesso titolare Nicola Cazzola che, assieme alla moglie Pina, già da giorni ha programmato il menù delle feste. A tavola, il protagonista assoluto sarà il pescato del giorno. Così Nicola Cazzola: "Come facciamo ormai da diversi anni, confermiamo un menù classico per il nostro ristorante. I piatti saranno a base di pesce. In queste giornate di festa abbiamo richieste confermate per Natale e vigilia. Noi vogliamo mantenere la tradizione, che prosegue da decenni puntando sulla qualità sul pesce del territorio". Al ristorante Pericle, con 55 anni di storia, attesi diversi clienti che si siederanno a tavola: "In effetti abbiamo avuto già diverse conferme e prenotazioni. Si tratta di gente del del territorio che gravita tra Comacchio e lo stesso Porto Garibaldi, ma anche alcuni da fuori. Ci sono prenotazioni anche per pernottare una notte nelle nostre camere, segno che alcuni si fermeranno qualche giorno. Si può dire che c’è un movimento generale, buon segnale per tutta la zona". Tra i piatti, quindi, il pesce sarà protagonista, dove non mancheranno crostacei, ma anche l’anguilla di Comacchio e il Soazo, pesce ‘rombo’ del territorio.

Mario Tosatti