"Presenze raddoppiate Grazie a tutti"

Le gare, i trionfi, gli aneddoti fanno parte della cronaca del Palio e delle sue atmosfere. Sta di fatto che la serata conclusiva di un percorso durato tutto il mese di maggio, caratterizzato da Cortei Storici, Gare delle bandiere, Omaggi al Duca e cene propiziatorie, in un contesto rinnovato di luci e di spazi ha innegabilmente raggiunto il successo di pubblico. Alle 21 di sabato sera, quando tutti i figuranti del corteo storico avevano preso posizione in Piazza Ariostea, era impossibile trovare un posto dove sedersi. La nuova formula, che sembrava una scommessa, anche nei commenti degli spettatori non direttamente collegati alle contrade, è piaciuta. "Negli occhi ho ancora la meravigliosa piazza Ariostea di sabato sera, illuminata a giorno per ospitare per la prima volta della storia le corse al Palio in orario notturno – spiega Nicola Lodi, vicesindaco con delega al Palio - bravissimi tutti gli atleti in gara che hanno dato spettacolo in un anello gremito in tutta la sua capienza. Abbiamo praticamente raddoppiato le presenze. Quando dicevamo che volevamo portare il Palio ad un livello superiore intendevamo proprio questo, riavvicinare molti ferraresi alla manifestazione e portare turisti in città. Un Palio straordinario, Ferrara ha vinto la sfida!". "Direi che la strada è giusta – aggiunge - le gare hanno avuto un seguito incredibile, la diretta k lanciata sui canali istituzionali ha avuto dei picchi di due mila persone collegate contemporaneamente. Abbiamo registrato l’interesse della stampa straniera e avevamo gli occhi puntati addosso degli altri movimenti palieschi italiani. Tutti insieme abbiamo dimostrato cosa siamo in grado di fare a Ferrara per il Palio, manifestazione che negli ultimi due anni è stata proiettata a un livello altissimo. E non ci fermeremo qui". "È stata una serata perfetta – conclude Lodi – che dedichiamo agli amici di Faenza che stanno soffrendo le conseguenze dell’alluvione e per i quali le contrade si sono attivate lanciando una raccolta fondi. Grazie a tutti".