"Prevenzione, la carta vincente dell’Ant"

Una settimana dedicata alla prevenzione oncologica. Sono aperte le prenotazioni per le visite gratuite che i cittadini potranno effettuare a bordo del bus della prevenzione di Ant che approderà nuovamente in città, in largo Castello, nella settimana dal 2 al 6 dicembre. Sono 104 i test offerti in 5 giornate, che si inseriscono nell’ambito dei progetti Mammella, Tiroide, Testicolo e Melanoma portati avanti dalla Fondazione Ant. L’iniziativa è stata sostenuta dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara. "Sarà una settimana fondamentale – afferma l’assessore Cristina Coletti – per diversi motivi. Innanzitutto perché poter disporre di 104 screening gratuiti, in 4 ambiti oncologici in cui il tempismo è essenziale per risolvere positivamente la malattia, è un’occasione enorme. Un altro aspetto essenziale è che la prevenzione deve assumere un ruolo sempre più centrale, in quanto è ciò che può garantire una presa in carico tempestiva e portare ad un alto livello di benessere sociosanitario. Accanto all’attività di assistenza domiciliare oncologica gratuita Ant è fortemente impegnata anche nella prevenzione oncologica. Grazie per aver donato ai cittadini di Ferrara queste opportunità". "Si tratta di cinque giornate di visite gratuite effettuate da medici specialisti Ant grazie alla generosità ed elargizioni ricevute da privati – commenta la Delegata Ant di Ferrara Franca Arca –. Abbiamo ricevuto numerosi contributi che hanno reso possibile supportare economicamente 104 visite di prevenzione rivolte alla Cittadinanza che dal 2 al 6 dicembre potrà effettuare controlli gratuiti. Accanto all’attività di assistenza domiciliare oncologica gratuita, Ant è impegnata da anni nella prevenzione oncologica ed organizza visite gratuite per la diagnosi precoce". Le giornate del 2 e 3 dicembre sono dedicate al Progetto Mammella (ecografie al seno) per 32 visite gratuite. Il 4 dicembre al Progetto Tiroide (ecografie alla ghiandola tiroidea) per 24 visite gratuite. Giovedì 5 dicembre è la volta del Progetto Testicolo (visite ed ecografie testicolari) per 24 visite gratuite; venerdì 6 dicembre, è del Progetto Melanoma (esame della cute con l’ausilio di videodermatoscopio) per 24 visite gratuite. Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma dell’Ant.