Primo round ai pescatori "Europa, testo bocciato"

Nella commissione pesca del parlamento europeo è stato bocciato il regolamento sul cosiddetto ‘Ripristino della natura’. Un’azione di recupero di ecosistemi terrestri e marini che, secondo l’europarlamentare della Lega, onorevole Rosanna Conte, avrebbe penalizzato agricoltori e pescatori.

"Grazie al lavoro che ho condotto in questi mesi insieme ai colleghi della Lega nelle due commissioni parlamentari Agricoltura e Pesca – evidenzia Conte –, siamo riusciti a bocciare l’ennesimo provvedimento che avrebbe rischiato di far chiudere migliaia di aziende. La proposta della Commissione Ue prevede una drastica riduzione dei terreni e delle aree marine destinati alle attività delle nostre imprese agricole e ittiche". Secondo Conte, ciò avrebbe provocato "pesanti contraccolpi non solo per l’occupazione, ma anche per la sicurezza e la sovranità alimentare, aprendo la strada all’importazione massiccia di carne e pesce da Paesi terzi che non rispettano i nostri standard su ambiente, salute e lavoro. Bruxelles continua a portare avanti politiche ribattezzate come ‘green’, ma che in realtà colpiscono agricoltori e pescatori". Ora il testo passerà alla Commissione Ambiente. "Oggi abbiamo raggiunto una prima vittoria – conclude –. La battaglia della Lega prosegue". Proprio la Commissione Ambiente ha in mano il dossier e sarà chiamata ad esprimere il parere più stringente. Manca il ‘terzo tempo’ che sarà decisivo. "Un primo passaggio importante – commenta Vadis Paesanti (Alleanza Cooperative Italiane e Fedagripesca Confcooperative Emilia-Romagna –. La nostra Regione ha due compartimenti marittimi (Ravenna e Rimini) e se vi è un areale marittimo che sconta limitazioni all’attività di pesca è quello della nostra regione, tra piattaforme per l’estrazione di idrocarburi, poligono di tiro Foce Reno, il Sic marino istituito tre anni fa. E se mettiamo che arriveranno parco eolico e rigassificatore a Ravenna, possiamo dire di aver già dato in termini di preclusioni all’attività. Ringraziamo l’onorevole Rosanna Conte per l’impegno che sta portando avanti nelle sedi istituzionali a tutela del nostro settore, che permetterà ai papà pescatori di continuare a portare a casa un pezzo di pane per i loro figli".

