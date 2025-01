Pro loco e Ramo Rosa in campo: "Arance della salute da record"

Nei giorni scorsi, durante in corso di un’intera mattinata, nella Piazza del Guercino e presso la Farmacia Nuova del Guercino, i volontari dell’associazione Pro Loco del Gambero di Cento hanno distribuito le ’Arance della salute’, manifestazione in favore della ricerca sul cancro promossa da Airc.

Oltre ai prelibati agrumi sono stati distribuiti anche vasetti di marmellata e di miele. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Angelo Rausa. "Sono state vendute – le sue parole – tutte le arance che avevamo a disposizione. Le persone che si sono avvicinate ai nostri banchetti, anche solo per avere informazioni, sono state tante – sottolinea ancora – e siamo molto soddisfatti anche della collaborazione con la Farmacia Nuova del Guercino e con Il Ramo Rosa". Il Ramo Rosa è il settore femminile della Polisportiva Centese.

Con le Arance della Salute di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, migliaia di volontari accolgono i sostenitori nelle piazze, mentre studenti e insegnanti si mobilitano all’interno delle scuole, per diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400 ricercatori e avviare nuovi progetti.