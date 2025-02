Protagoniste a Sanremo: "La ’nostra’ Marcella Bella"

Alla fine l’ha indossato, giorni d’attesa, poi l’hanno visto sullo schermo della tv, sotto i riflettori del Festival di Sanremo, quello che un po’ sentivano il loro abito. Marcella Bella è apparsa là in alto, con classe gradino dopo gradino fino al palco. Fasciata da quell’abito rosso che le stava a pennello. Del resto l’avevano stirato loro. Antonella Gagliani, 67 anni, Elena Moretti, la figlia di 35 anni, e tutto lo staff (foto). E’ uscito alcuni giorni fa, direzione Ariston, dalla lavanderia di Argenta che proprio Antonella ha fondato oltre 30 anni fa, una vetrina di gioia in questi giorni nel centro commerciale I tigli. Marcella Bella, con Pelle diamante, è arrivata ultima. Loro Antonella, la figlia Elena, e tutta la squadra hanno la sensazione di essere arrivati primi. "Nel Fantasanremo – scherzano – vengono assegnati anche un po’ di punti a chi si piazza per ultimo nella classifica. Per noi comunque è stato bello, bellissimo, dopo le serate, la lunga attesa, vederla apparire con quel vestito. Ci avevamo messo il cuore".

Erano giorni che attendevano. "E’ stato confezionato in un’impresa di San Lazzaro, in provincia di Bologna – raccontano ancora madre e figlia –. E da noi ne sono arrivati due, uno nero, l’altro era quello rosso. Noi abbiamo fatto il lavoro che ci veniva chiesto, quello di stirarli. Poi le confezioni sono ripartire. E da lì, ogni sera, con gli occhi davanti alla tv per vedere se Marcella li indossava. E alla fine, quando ormai avevamo perso ogni speranza, eccola apparire in rosso". Un’ovazione. "Mai arrivata ultima ma c’è sempre una prima volta", così Marcella Bella ha commentato con ironia e serenità il risultato ottenuto nella recente competizione musicale. Per mamma Antonella e la figlia Elena è stato invece un trionfo. "Come fosse arrivata prima", esultano. Elena lavora da anni nella lavanderia e stireria. "E’ bello essere qui con mia madre, essere insieme tra gli abiti. Scherziamo tra di noi, alla fine non ci pesa proprio", ammette. In attesa del prossimo Sanremo, del prossimo abito. Stirato a puntino, per il primo gradino del podio.