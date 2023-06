Puzze e malori, i cittadini in Commissione

"In alcuni momenti l’aria diventa irrespirabile, con persone che accusano malesseri e sono costrette a chiudersi in casa". È questa la situazione che è stata rappresentata dal comitato ‘Per Vivere Meglio’ che associa cittadini di Brazzolo e Ambrogio, nell’ambito dell’audizione promossa dalla Commissione consigliare speciale sui ‘cattivi odori’ formata dai consiglieri Diego Farina (presidente), Michela Rossetti, Enrico Bassi, Enrico Bruciaferri e Carlo Bertelli, alla quale hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Alessandro Amà e l’assessore all’Ambiente Massimo Baraldi. Forti disagi e preoccupazioni per la salute sono stati rappresentati dai componenti del Comitato a causa degli odori sgradevoli avvertiti dalla popolazione. Una situazione che si protrae da anni, e che più volte è stata segnalata agli enti (tra questi, Arpae e Azienda Usl di Ferrara), ma ancora non è arrivata la tanto attesa e auspicata soluzione. L’agronomo Andrea Bregoli ha sollevato anche le situazioni legate alla presenza nell’area di due allevamenti (uno di pollame e uno di bovini) e di una centrale biogas a Formignana, e le preoccupazioni per un futuro impianto che nascerà in prossimità della discarica Crispa che insiste sullo stesso territorio, nonché per il previsto impianto a Villanova. Ripercussioni ambientali e sulla viabilità locale sono state tra le questioni affrontate durante l’incontro. Il presidente della Commissione Diego Farina ha accolto la disponibilità del Comitato a condividere con l’organo consiliare la documentazione prodotta e raccolta nel corso di questi anni e indicato il percorso che sarà intrapreso, con un ulteriori audizioni richieste non solo di cittadini, ma anche degli enti preposti ai controlli, che si tradurranno in una relazione conclusiva che verrà sottoposta al Consiglio comunale di Copparo, cui spetterà valutare come proseguire. Lo scopo è avere tutti gli elementi che consentano di trovare una soluzione alla problematica. Come evidenziato da Enrico Bassi, in questo contesto, l’importante sarà un approfondimento, formulando un’analisi a livello generale, "senza la quale sarà difficile affrontare il problema". Dall’incontro, dunque, è emersa una sostanziale disponibilità a collaborare tra il comitato ‘Per vivere meglio’ e la Commissione speciale, che prossimamente organizzerà un’altra audizione per discutere anche il problema degli sgradevoli odori avvertiti sul capoluogo.

Valerio Franzoni