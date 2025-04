"Quando D’Annunzio elogiava la città del silenzio"

Caro Carlino,

sono una tua assidua lettrice, ed è nell’augurare a tutti una serena Pasqua, che accludo una foto di mio figlio Lanzoni Davide (appassionato di fotografia), che rimanda alla poesia di Gabriele D’Annunzio “Ferrara città del silenzio” dove dice: ”Loderò le tue vie piane, grandi come fiumane, che conducono all’infinito chi va solo con il suo pensiero ardente ….”, cioè con i sogni della propria fantasia. Non so se potrete pubblicarla o no, ma io ringrazio sempre e, comunque, della vostra attenzione. Cordiali saluti, buona Pasqua.

Carla Sansoni