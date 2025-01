Racconti, poesie e romanzi: torna il premio dedicato ad Anna Perelli

La Biblioteca di Mattia indice il premio Anna Perelli. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, è nato per ricordare la socia fondatrice dell’associazione Mattia e i suoi amici. Il premio è aperto a tutte le opere edite del 2024 ma anche non edite, in qualsiasi formato (cartaceo, ebook, self publishing). È aperto a poesie, racconti, illustrazioni, romanzi, antologie di genere fantasy, fantastico o avventura. Ogni autore può partecipare con una sola opera edita mentre le case editrici possono partecipare con più opere. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta anche agli autori che hanno partecipato alle altre edizioni del premio ma non a opere che hanno partecipato alla prima edizione.

Per partecipare occorre inviare, per il formato cartaceo, una copia del volume, completa di sinossi e nota biografica (comprendente recapito mail e telefonico) a Biblioteca di Mattia, bocciofila Centese, via Ugo Bassi 100. Per il formato digitale, invece, il file pdf (comprensivo di copertina, allegando anche sinossi e nota biografica, comprendente anche un recapito telefonico) a buan.cento@gmail.com. La scadenza del bando è fissata al 31 agosto. Il board della Biblioteca, a proprio insindacabile giudizio, individuerà le quattro migliori opere e saranno premiate, in una serata dedicata nella seconda metà del 2025. La data e luogo saranno comunicati in seguito.

Il primo classificato della sezione romanzo, racconto, poesia, fumetti e tavole illustrate riceverà come premio una preziosa targa mentre le migliori opere inedite riceveranno inoltre una proposta di pubblicazione. Per i finalisti, le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico di ciascun partecipante. La scorsa edizione ha visto trionfare Luigino Vador per il racconto ‘Bobi’, Ornella Fiorentini per il romanzo ‘Argo’, e Tina di Leo per la poesia ‘Fanny’.