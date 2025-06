Raffiche di vento e pioggia, albero cade in strada

Per le raffiche di vento un grosso tiglio precipita sulla pista ciclabile e sul parcheggio in piazzale Donatori di Sangue nel cuore del centro storico di Bondeno accanto a piazzare delle Bonifiche e a viale Pironi. E’ successo ieri pomeriggio poco dopo le 15, mentre nuvole, vento e pioggia si riversavano sulla zona. Fortunatamente nessuno in quel momento stava passando sul marciapiede e sulla ciclabile e in quegli spazi, avvolti da tronco e rami, non c’era nessuna macchina parcheggiata. Una casualità che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai primi residenti arrivati a verificare subito che nessuna persona e nessuna auto fossero state colpite. Immediata la segnalazione alla Polizia Locale che è accorsa sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento volontari di Bondeno che, motoseghe alla mano, hanno lavorato a lungo, sotto la pioggia battente, per liberare la pista ciclabile, la strada e i parcheggi. Sul posto, mentre i pompieri tagliavano i grossi rami e il tronco, gli agenti della polizia locale hanno garantito la sicurezza.

Claudia Fortini