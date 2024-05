Maxi furto da 6mila euro nel market, a 11 anni scappa con l’incasso. "Ha spinto a terra una commessa"

Ferrara, 6 maggio 2024 – Il ladro , che ha rubato oltre 6mila euro in contanti in un supermercato, ha solo 11 anni. Se non è un record, poco ci manca. Ha dell’incredibile, infatti, quanto successo in uno dei tanti market del centro di Ferrara lo scorso mese di marzo: un fatto che ha portato alla denuncia per rapina del presunto autore, riconosciuto in un ragazzino, o sarebbe meglio dire, in un bambino italiano di appena 11 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, il minorenne, dopo essere entrato nel punto vendita in pieno giorno, si sarebbe diretto verso un’area riservata ai dipendenti e, utilizzando un paio di chiavi recuperate all’interno di una cassetta, avrebbe aperto la cassaforte impossessandosi di tre astucci con l’incasso del giorno precedente. Una commessa del supermercato, accortasi di quanto stava accadendo, ha provato a bloccare la strada al ragazzino, che però è riuscito a spintonarla e a scappare.

Nella colluttazione l’undicenne ha perso lo zaino che portava con sé, dentro il quale aveva già messo due dei tre astucci contenenti il denaro. È riuscito a fuggire con il terzo astuccio, che conteneva oltre 6mila euro in contanti.

Probabilmente dietro il giovanissimo malvivente ci potrebbe essere un adulto, che lo ha utilizzato per mettere a segno la razzia nel supermercato. E’ soltanto un’ipotesi che andrà confermata dagli agenti della squadra mobile di Ferrara. Ad incastrare il piccolo ladro, oltre alle registrazioni delle telecamere della videosorveglianza, anche i social network, che hanno fornito prove inconfutabili alla polizia per arrivare a identificare il responsabile.