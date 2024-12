’Recondita armonia’ in memoria di Barioni

COPPARO

Si chiama "Recondita Armonia" ed è l’evento che vuole omaggiare, attraverso il tributo a una sua eccellenza, tutta la comunità copparese. Il concerto in onore del tenore Daniele Barioni, che proporrà musiche di Verdi, Leoncavallo, Puccini e Mascagni, si terrà al Teatro De Micheli venerdì 13 dicembre (alle 20.30), festa patronale di Copparo. Il tenore Christian Cola e l’Orchestra Sinfonica d’Este, diretta dal maestro Nàdir Garofalo, celebreranno il grande Barioni, di cui quest’anno ricorre il secondo anniversario della scomparsa, avvenuta il 5 novembre 2022. Quello che Luciano Pavarotti definì "tra i tenori di un altro pianeta" rappresenta per il territorio copparese un autentico punto di riferimento per la sua luminosa carriera, divenuta vera e propria leggenda: quella "del giovane contadino che fece tremare il Metropolitan", poiché nato nel 1930 da una famiglia di agricoltori arrivò nel febbraio del 1956 ad ottener un grande successo al teatro di New York. La serata festeggerà anche Santa Lucia attraverso alcune delle pagine più belle dell’opera italiana e sarà ad ingresso gratuito, così da essere inclusiva e da avvicinare quante più persone possibile alla grande musica e a una realtà culturale copparese nata recentemente, come l’Orchestra Sinfonica d’Este.