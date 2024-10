Regionali, la squadra Pd. Con Zappaterra e Calvano anche Gaiani e Bassi

E alla fine anche il Pd svela la sua quartina. Due conferme, due (quasi) novità. Diciamo quasi perché probabilmente il volto davvero nuovo, è quello di Carlotta Gaiani. Assessore del comune di Cento e che si inserisce nel nuovo corso del partito incarnato dal sindaco Edoardo Accorsi. Ma andiamo con ordine. I quattro candidati sono stati designati dalla direzione provinciale ieri mattina, condotta dal segretario Nicola Minarelli. I voti favorevoli sono quarantotto, cinque le astensioni. Fra queste, anche la vice del segretario Manuela Claysset, così come la copparese Chiara Benvenuti. A ogni modo, i nomi emersi sono quelli, oltre a Gaiani, di Enrico Bassi (già candidato sindaco a Copparo, attuale capogruppo di area schleiniana), l’assessore regionale uscente al Bilancio, Paolo Calvano e la capogruppo dem uscente, Marcella Zappaterra. Benché inizialmente sembrava non si dovesse ricandidare – per un po’ di tempo il nome che girava è stato quello dell’ex consigliera comunale, Ilaria Baraldi – Zappaterra ha deciso di rimettersi in gioco. La rappresentanza territoriale è piuttosto eterogenea e, candidando un’amministratrice dell’Alto ferrarese, quell’area strategica della provincia torna a riacquisire centralità. "Tutte e quattro le figure proposte – commenta il segretario provinciale, Nicola Minarelli – hanno un profilo di altissima qualità e sono sicuro ci consentiranno di approcciare al meglio la competizione elettorale con lo scopo di dare il massimo contributo alla causa del centrosinistra e di Michele de Pascale. La direzione – chiude – ha sottolineato la necessità di costruire una prospettiva di sviluppo e rilancio per questa provincia che consenta a Ferrara di fare un salto di qualità ed essere competitiva ed attrattiva. Si sta svolgendo un lavoro programmatico ampio e coinvolgente: il nostro contributo al programma del candidato e della coalizione".