’Resca-Gardinali’, stasera le semifinali

Al campo sportivo comunale di via Prato Laga ad Ambrogio entra nelle fasi decisive, il 26° Memorial “Resca-Gardinali”, torneo nazionale giovanile dedicato alle categorie Giovanissimi e Allievi organizzato dall’Asd Amici di Stefano in collaborazione con la società Asd Jolanda Volley e con il patrocinio del Comune di Copparo. Oggi e domani si terranno le due giornate di semifinali della manifestazione che decideranno le squadre chiamate ad affrontarsi nelle finali in programma sabato a partire dalle 19.