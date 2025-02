’Rete di Trieste’ con Maresca e Padovani

Oltre 300 amministratori locali provenienti da tutta Italia si riuniranno a Roma oggi e domani per il primo incontro della ’Rete di Trieste’, un network nato a margine della Settimana Sociale dello scorso luglio con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo e partecipazione ispirato alla Dottrina sociale della Chiesa. L’iniziativa, che si propone come un’alternativa ai tradizionali schemi partitici, ha già raccolto l’adesione di numerosi amministratori locali, tra cui diversi esponenti ferraresi.

Tra essi figurano Dario Maresca, già consigliere comunale a Ferrara per ’Ferrara Bene Comune’ nella precedente legislatura, e Nicola Padovani, candidato sindaco a Masi Torello e attuale capogruppo di minoranza per il gruppo civico ’Masi al Centro’. "Entrambi – spuega una nota – vedono nella Rete di Trieste un’opportunità per rinnovare il dibattito politico, sia a livello nazionale che territoriale".

"Siamo un gruppo appena nato, aperto a chi condivide l’impegno politico ispirato ai valori cristiani, al di là delle tradizionali appartenenze partitiche" spiega Padovani. "L’interesse che la Rete sta suscitando dimostra la necessità di un nuovo spazio di confronto e di costruzione politica. Siamo certi che altri ferraresi si uniranno a noi nelle prossime settimane".