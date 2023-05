’RicreAmo la Festa’, edizione riuscita Trecento persone a tavola, estratti i numeri vincenti della lotteria

Le giornate piovose e le temperature non certo caldissime non hanno fermato la 14° edizione di “RicreAmo la Festa”, la sagra organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Oltre 50 i volontari, dai 13 agli 80 anni, coinvolti nell’organizzazione della kermesse, e numerose le persone che anche quest’anno non hanno fatto mancare la propria presenza. Grande protagonista lo sport, con i tornei che hanno interessato oltre 20 squadre provenienti da tutta la provincia e che si sono protratti per tutta la settimana. Lo stand gastronomico ha portato circa 300 persone a gustare i piatti proposti in stile street food, e gli spettacoli serali. Estratta anche la lotteria con questi numeri: 253 (telefono Samsung), 2300 (aspirapolvere Dyson) e 2088 (cofanetto Smartbox).