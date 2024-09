Riparte lo ‘Zaino sospeso’: "Aiuto a chi è in difficoltà"

Torna lo ‘Zaino sospeso’, iniziativa che ha l’obiettivo, con il supporto dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, di donare materiale per la scuola alle famiglie meno abbienti. A promuoverla è il Distretto Lions 108 Tb, a cui aderiscono i club lionistici territoriali Ferrara Host, Ferrara Ducale Ets, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti, Santa Maria Maddalena - Alto Polesine, Ferrara - Piazza Ariostea. I nuclei beneficiari saranno raggiunti attraverso l’emporio solidale ‘Il Mantello’, associazione che collabora con l’assessorato alle politiche sociosanitarie. I dettagli sono stati presentati ieri, in municipio, dall’assessore Cristina Coletti e dai rappresentati delle associazioni. "Basta un piccolo gesto – ha spiegato l’assessore – per consentire ad un bambino di dotarsi di oggetti, ritenuti scontati, ma che non lo sono affatto, utili a svolgere il percorso di apprendimento con le stesse opportunità dei propri compagni. Un’iniziativa, promossa dal Distretto Lions 108 Tb a cui hanno risposto i club del territorio, che porterà una manifestazione concreta di vicinanza a diverse famiglie alle prese con una situazione socioeconomica difficile. Un progetto di ampio respiro, che coinvolge anche esercizi della città, in particolare quattro cartolerie a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata a favore della riuscita della raccolta. Quest’anno l’iniziativa è poi ulteriormente ampliata grazie al coinvolgimento dell’emporio solidale Il Mantello che rappresenta un riferimento prezioso". I punti vendita in cui i cittadini possono acquistare od eventualmente portare il materiale in loro possesso, a patto che sia in buone condizioni, sono Cartoleria Brancaleoni (via Contrada della Rosa, 20/28), Cartoleria Mazzoni (via Pomposa, 11), Cartoleria Skarabokkio (corso Isonzo, 19) e Cartoleria Scuola e Ufficio (via Darsena, 81). In ciascuno di questi esercizi commerciali sarà presente un contenitore, all’interno del quale riporre il materiale che si intende donare. I punti raccolta sono facilmente individuabili in quanto nelle attività sarà ben visibile la locandina promozionale del progetto, con il logo del Comune di Ferrara e dei Lions Club. Il materiale sarà poi consegnato dagli operatori dell’emporio solidale ‘Il Mantello’ sulla base dello stato di bisogno espresso dalle famiglie assistite.

Mario Tosatti