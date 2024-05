Roberta Bruzzone al teatro Nuovo con ’Favole da incubo’

Roberta Bruzzone sarà oggi, alle 21, al teatro Nuovo con ‘Favole da incubo’. ‘Favole da incubo’ intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, che ci spingono ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. Un passo necessario per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Roberta Bruzzone è laureata in Psicologia Clinica, Psicologa Forense e Criminologa.