Ruba una bicicletta a un minorenne

Ruba una bicicletta in stazione a un ragazzino di 13 anni, poi con la stessa due ruote prova a rivendere alimentari rubati al mercato In’s di via Darsena. Un tunisino, l’altra sera, è stato denunciato dai carabinieri che lo hanno pizzicato con la bicicletta rubata al ragazzino. Lo straniero stava cercando di rivendere frutta e verdura sparita precedentemente all’In’s. Gli uomini dell’Arma lo hanno accusato di ricettazione. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Fra l’altro, i militari sospettano che l’uomo rivendesse frutta e verdura in nero a dei negozi. È soltanto un’ipotesi che i carabinieri dovranno o meno confermare. Quando lo straniero è stato fermato dai militari, ha provato a raccontare che avrebbe restituito la bici senza essere creduto dai carabinieri.