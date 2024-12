Schianto tra auto sulla Statale 16: tre feriti al ’Vandini’

Tre vetture coinvolte: una Mercedes, una Nissan Juke ed una Ford Sw. Tre i feriti. E’ il bilancio del frontale occorso ieri, intorno alle 9, sulla tristemente famosa Statale 16 alle porte di San Biagio, al centro della pericolosa curva del "Romano". Nella triplice collisione i conducenti, tutti e tre soli a bordo, sono stati comunque trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale M.Vandini. Oltre al 118, impegnato poi anche a Ponte Bastia, hanno raccolto l’sos la polizia municipale, intervenuta per i rilievi, e i Vigili del fuoco di Portomaggiore, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e i veicoli, di cui due ibridi ed uno alimentato a diesel. Si tratta dell’ennesimo sinistro che avviene nell’ultimo tratto argentano della SS16. Un percorso su cui transitano a qualsiasi ora centinaia di camion e mezzi pesanti.

n. m.