Scolo Conca, via ai lavori di ripristino frane. Servirà un anno, tutti i divieti di transito

Prenderà il via questa settimana l’intervento di ripristino frane e rifacimento spondale sullo scolo Conca, in via della Sbarra a Boara. I lavori interesseranno un tratto di 3.3 chilometri per un importo complessivo di quasi 658mila euro che rientrano nel Piano alluvione del Consorzio di bonifica. I lavori avranno la durata di circa un anno e saranno sospesi tra aprile e ottobre 2025, per poi riprendere in maniera continuativa fino a marzo 2026. Una pausa necessaria per consentire il riempimento dei canali ai livelli necessari per garantire l’irrigazione al comparto agricolo.

Nel dettaglio l’intervento interesserà inizialmente la carreggiata di via della Sbarra, tra l’intersezione con via Ro e via Olmo Barbino. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori è stato stabilito il divieto di transito in tutto il tratto compreso tra le vie di collegamento nella porzione di strada interessata dai lavori. Saranno ammessi, nei tratti non interessati dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree al di fuori della sede stradale, quelli che devono effettuare altre operazioni o interventi, per il tempo strettamente necessario, quelli al servizio di persone invalide e adibiti a pronto soccorso o emergenza. Una seconda tranche di interventi, dopo la pausa irrigua, inizierà a ottobre.